Meteo Pistoia, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto e temperature che raggiungeranno i 19,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione delle temperature e una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 14,6°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 13,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 30% e il 63%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’88%.

La mattina inizierà con temperature in aumento, che toccheranno i 19,5°C entro le ore centrali. Il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono piogge, mentre l’umidità si manterrà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà parzialmente, ma rimarrà comunque alta, con nubi sparse. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 71%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud-Ovest.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 90%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 6 NNE max 5.8 Grecale 88 % 1017 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 6.2 NNE max 5.9 Grecale 89 % 1018 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 1 % 3.7 NE max 5.5 Grecale 83 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.9 S max 3.2 Ostro 67 % 1019 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 6.2 SO max 8.4 Libeccio 66 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 6.4 SO max 9.9 Libeccio 83 % 1018 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 4.3 O max 5.5 Ponente 91 % 1019 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 2.4 O max 3.2 Ponente 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:32

