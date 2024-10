Meteo Pistoia, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Pistoia si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,1°C durante il pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 14°C, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a risalire, toccando i 19°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,1°C, accompagnate da un cielo sereno e poche nuvole. Questo permetterà di godere di una giornata ideale per attività all’aperto. Con l’avvicinarsi della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido, ma senza previsioni di precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C entro la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pistoia indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, sebbene possa presentare qualche nuvola, non porterà a fenomeni di pioggia. La settimana si prospetta quindi favorevole, con un clima ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 6.7 NNE max 6.3 Grecale 65 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 6.6 N max 6.2 Tramontana 63 % 1025 hPa 8 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° Assenti 2.4 NE max 3.5 Grecale 58 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 4.1 S max 2.4 Ostro 49 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.3° perc. +19.9° Assenti 4.1 SO max 4.6 Libeccio 56 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.3 NNO max 4.9 Maestrale 77 % 1024 hPa 20 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.5 NNO max 4.2 Maestrale 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.2 N max 4.1 Tramontana 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:02

