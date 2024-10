Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +17°C e +15,8°C, accompagnate da piogge leggere. La mattina vedrà un incremento della temperatura fino a raggiungere i +22,8°C intorno a mezzogiorno, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno nuovamente, con piogge più intense nel tardo pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo però condizioni di pioggia leggera.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di +17°C e una copertura nuvolosa del 95%. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni del 39%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione meteo cambierà, con un passaggio a poche nuvole e una temperatura che scenderà a +16,4°C. Tuttavia, già dalle 02:00, si prevede un ritorno delle piogge, che continueranno a persistere fino a metà mattinata.

Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 97% e il 98%, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature inizieranno a calare, passando a +20,8°C alle 15:00, con piogge moderate che si manifesteranno nel tardo pomeriggio. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 92%.

La sera si presenterà con temperature attorno ai +18°C, mantenendo condizioni di pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che rimarrà elevata fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi evidenziano un trend di instabilità, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per ora è opportuno prepararsi a un clima variabile e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.1 mm 7.5 ESE max 7.1 Scirocco 91 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.93 mm 7.8 ESE max 8.5 Scirocco 94 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.59 mm 7.7 ESE max 12 Scirocco 83 % 1020 hPa 11 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 68 % 8.7 SE max 15.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 14 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 42 % 9.6 SSE max 19.4 Scirocco 71 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.71 mm 9.8 SE max 20 Scirocco 94 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.36 mm 8.6 SE max 12.9 Scirocco 92 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.17 mm 7 ESE max 9.6 Scirocco 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:24

