Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Poggibonsi si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Il cielo si presenterà sereno per l’intero giorno, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature varieranno da un minimo di 14,2°C durante la notte a un massimo di 21,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente bassa, oscillando tra 0,4 km/h e 4,6 km/h, con direzione prevalentemente da est e nord-est. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno all’87% durante la notte e scendendo fino al 57% nel pomeriggio. Le pressioni atmosferiche si stabilizzeranno attorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima stabile e piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con un leggero calo fino a 14,2°C verso le prime ore del mattino. Il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’87%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità che non supererà i 4,1 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le ore centrali della mattinata. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo l’irraggiamento solare. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 62%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con una velocità media di circa 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco delle temperature, con valori che toccheranno i 21,9°C. Le condizioni di sereno persisteranno, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. L’umidità continuerà a diminuire, stabilizzandosi attorno al 57%. La velocità del vento sarà molto contenuta, con punte massime di 4,6 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’83% entro le ore notturne. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni ottimali, con temperature piacevoli e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questo clima stabile per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 3.7 ENE max 3.7 Grecale 88 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° Assenti 4 E max 3.9 Levante 90 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 3.5 E max 3.8 Levante 79 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 3.2 NE max 4 Grecale 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 2.1 NNE max 4.4 Grecale 58 % 1022 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 0.4 NO max 0.9 Maestrale 74 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 4.2 ENE max 4.1 Grecale 80 % 1023 hPa 23 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 3.7 ENE max 3.5 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:05

