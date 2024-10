Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,3°C e +21,3°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,5°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche fino a 7,3 km/h.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con una temperatura che salirà fino a +21,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che si aggireranno intorno all’80%. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, e il vento si presenterà debole, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di nubi sparse. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le piogge non si escluderanno del tutto, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 52%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità inizierà a diminuire leggermente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +15,6°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma le precipitazioni saranno assenti. L’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 90%, mentre il vento si farà più debole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Poggibonsi evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero migliorare, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.1° perc. +17.4° prob. 82 % 6.2 SE max 7.7 Scirocco 97 % 1016 hPa 5 cielo coperto +16.4° perc. +16.7° prob. 69 % 6.8 SE max 7.7 Scirocco 97 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.27 mm 0.8 O max 2.3 Ponente 90 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.48 mm 4.7 ONO max 4.5 Maestrale 76 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +20.7° perc. +20.8° 0.13 mm 6.2 O max 10 Ponente 74 % 1015 hPa 17 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 45 % 3 NO max 3.6 Maestrale 86 % 1016 hPa 20 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 1.8 NE max 2.1 Grecale 91 % 1016 hPa 23 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° Assenti 4 NNO max 3.8 Maestrale 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:22

