Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, per poi mostrare nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un’umidità che rimarrà elevata, attorno al 70%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà attorno al 50-60%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, senza significative variazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 56%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe dare una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con la temperatura che scenderà gradualmente fino a 19°C. L’umidità rimarrà attorno al 60-65%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Est. Le condizioni meteo si presenteranno stabili, senza particolari cambiamenti.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Poggiomarino indicano un mantenimento di temperature miti, con un cielo che potrebbe alternare momenti di nuvolosità a schiarite. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibili picchi fino a 25°C. Tuttavia, la presenza di nubi potrebbe continuare a caratterizzare il cielo, rendendo il clima variabile. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.5 NNE max 3.7 Grecale 71 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.1 NE max 5.4 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 1.9 OSO max 4.2 Libeccio 50 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 4 O max 5.7 Ponente 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 3.2 OSO max 4.9 Libeccio 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 1.5 NNE max 3.1 Grecale 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 2.5 NE max 2.9 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:59

