Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, con picchi che raggiungeranno l’83% nella notte e scenderanno gradualmente durante il pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’89%. La temperatura si aggirerà attorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di circa 1,9 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 97%, mentre l’umidità scenderà gradualmente fino al 60%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. L’umidità rimarrà attorno al 60%, mentre la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a 20,8°C e l’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si presenterà variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 1.9 SSO max 2.4 Libeccio 83 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° Assenti 1.7 NNO max 1.9 Maestrale 86 % 1024 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° Assenti 1.8 ENE max 2.2 Grecale 84 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 3.3 OSO max 2.1 Libeccio 67 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 6.4 OSO max 4.5 Libeccio 58 % 1023 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 1 % 5.7 OSO max 4 Libeccio 63 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 12 % 2.9 OSO max 3 Libeccio 73 % 1022 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° prob. 10 % 0.9 SO max 2.3 Libeccio 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:03

