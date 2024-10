Meteo Policoro, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno tra moderate e forti durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,6°C e i 20,5°C, mentre i venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 51,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno particolarmente avverse. Si registreranno forti piogge con una temperatura di circa 18,9°C. La velocità del vento sarà di 21,7 km/h, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno toccare i 32,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 9,61 mm.

Nella mattina, il maltempo continuerà a imperversare. Le forti piogge non daranno tregua, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà sui 30,3 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 43 km/h. Le precipitazioni saranno consistenti, con un accumulo previsto di 10,87 mm entro le ore 6:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge si presenteranno moderate, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,6°C. La velocità del vento sarà di circa 26,8 km/h, con direzione Est – Sud Est. Le precipitazioni continueranno a cadere, sebbene con intensità minore, accumulando circa 0,84 mm.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C e le precipitazioni si presenteranno moderate, con un accumulo di 1,15 mm. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque sostenuta, attorno ai 18,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Policoro di Domenica 20 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge abbondanti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +18.9° perc. +19.2° 9.61 mm 21.7 SE max 32.9 Scirocco 91 % 1016 hPa 3 forte pioggia +19.5° perc. +19.9° 5.37 mm 25.3 ESE max 33.4 Scirocco 91 % 1016 hPa 6 forte pioggia +18.9° perc. +19.3° 10.87 mm 30.3 SSE max 43 Scirocco 93 % 1017 hPa 9 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 2.34 mm 29.6 SSE max 41 Scirocco 87 % 1020 hPa 12 pioggia moderata +20.5° perc. +20.8° 1.48 mm 32.1 SE max 38.8 Scirocco 82 % 1021 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.84 mm 26.8 ESE max 31.5 Scirocco 86 % 1022 hPa 18 pioggia moderata +18.8° perc. +19.2° 1.13 mm 26.8 E max 35.6 Levante 93 % 1023 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.96 mm 14.6 SE max 20.8 Scirocco 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.