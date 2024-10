Meteo Policoro, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Policoro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 17,5°C e un’umidità del 67%. La velocità del vento sarà di circa 11,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, si osserveranno nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 16,2°C.

La mattina si aprirà con una temperatura di 17,2°C alle 06:00, con cielo ancora sparse e una leggera brezza. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21,6°C alle 08:00. Durante questa fascia oraria, la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, favorendo un clima più soleggiato. Alle 09:00, il cielo sarà ancora sparse, ma la temperatura salirà a 23°C, rendendo la mattinata molto gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Alle 13:00, il cielo sarà sereno e la temperatura toccherà i 25,2°C. Con il proseguire della giornata, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 24,9°C alle 14:00 e 23,8°C alle 15:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 19,4°C alle 19:00. Il cielo si presenterà nuovamente sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 18,2°C alle 22:00. La brezza leggera persisterà, mantenendo l’atmosfera fresca e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto e approfittare del clima mite che caratterizzerà la regione.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 11.5 ONO max 12.7 Maestrale 67 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 12.2 NO max 15.7 Maestrale 69 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 10.8 ONO max 14.7 Maestrale 64 % 1017 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.5° Assenti 9.6 NNO max 11.6 Maestrale 42 % 1017 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +24.5° Assenti 6.2 SE max 10.9 Scirocco 35 % 1016 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° Assenti 10.6 SSE max 10.6 Scirocco 42 % 1016 hPa 18 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 5 NE max 9.1 Grecale 56 % 1017 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 5.5 NO max 7.7 Maestrale 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.