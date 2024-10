Meteo Pompei, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre a Pompei si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 22°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 46% e il 78%.

Nella notte, Pompei si presenterà con un cielo inizialmente sereno, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un’umidità che raggiungerà il 78%. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 22°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 72%. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un clima gradevole nonostante l’aumento della copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 60%. I venti saranno leggeri, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno stabili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento delle precipitazioni. Gli amanti del clima mite troveranno in questa giornata un’ottima opportunità per godere delle bellezze storiche e naturali di Pompei.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 3 S max 3.3 Ostro 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 3 S max 3.3 Ostro 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.2 SSO max 4 Libeccio 77 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 6.3 SO max 7.2 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 9.6 OSO max 9.5 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 8.7 O max 8.3 Ponente 50 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 7.1 ONO max 7.1 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 3.3 N max 3.9 Tramontana 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:20

