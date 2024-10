Meteo Pompei, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche possibile variazione nel corso della mattinata. I dati raccolti mostrano temperature gradevoli e un vento leggero che accompagnerà gli abitanti e i visitatori della storica città.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 17,2°C, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,7 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 71%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 09:00, quando si registrerà un breve passaggio di pioggia leggera, con una precipitazione di 0,13 mm. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C entro le ore 12:00. La temperatura percepita sarà simile, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 4,4 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo torneranno a stabilizzarsi, con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con valori che si attesteranno tra l’11% e il 14%. Il vento rimarrà moderato, con una velocità che si aggirerà attorno ai 5-10 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi tra il 54% e il 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei di Domenica 6 Ottobre si presentano favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 21°C. Pertanto, i visitatori potranno godere di un’esperienza piacevole nella storica città, senza particolari preoccupazioni legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° prob. 40 % 2.7 SSE max 3 Scirocco 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno +17° perc. +16.7° prob. 20 % 3.8 SSE max 4 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° prob. 24 % 5 SE max 5.8 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +20° 0.13 mm 4.4 SSO max 5.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° prob. 8 % 9.5 SO max 9.5 Libeccio 54 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.3° Assenti 9.1 OSO max 8.7 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19.2° Assenti 4.5 OSO max 5.2 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.6 SO max 3.3 Libeccio 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:31

