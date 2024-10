Meteo Pompei, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, mentre al mattino si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 24,6°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% per tutta la giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 8,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Nel dettaglio, durante la notte, Pompei si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 20,2°C alle prime luci dell’alba. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di caldo umido. La mattina porterà un lieve incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,4°C intorno alle 11:00. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà invariata, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 23,3°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza apportare significativi cambiamenti alle condizioni generali. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 58% e il 66%. La sera non porterà variazioni significative, con temperature che si aggireranno intorno ai 21,5°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di alta umidità potrebbero rendere l’atmosfera un po’ pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto non offrirà opportunità di vedere il sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 2.1 NO max 2.2 Maestrale 80 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 2.8 NNO max 3 Maestrale 81 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 2.4 NNE max 3 Grecale 81 % 1027 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 2.5 NO max 3.6 Maestrale 64 % 1027 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 7.1 O max 5.8 Ponente 57 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 8.6 O max 7.4 Ponente 63 % 1025 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° Assenti 5.6 NO max 6.3 Maestrale 69 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 4 % 4.3 N max 5.6 Tramontana 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:04

