Meteo Pompei, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Pompei si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto nel pomeriggio, mentre le temperature percepite rimarranno simili a quelle reali, con un’umidità che si attesterà intorno al 50-60%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non ci saranno piogge. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 23,6°C. Le condizioni di umidità aumenteranno leggermente, raggiungendo il 54%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’atmosfera generale.

Con l’arrivo della sera, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà costante, mentre i venti si faranno ancora più leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in Pompei un luogo ideale per trascorrere il tempo all’aperto, mentre le nuvole potrebbero offrire un riparo dal sole durante le ore più calde.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 71 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 3 N max 3 Tramontana 72 % 1024 hPa 7 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 3.6 NE max 4.4 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 3.9 OSO max 3.3 Libeccio 49 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.3° Assenti 6 O max 5.8 Ponente 50 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 4.8 O max 4.8 Ponente 57 % 1023 hPa 19 poche nuvole +21° perc. +20.8° Assenti 1.5 N max 3 Tramontana 60 % 1023 hPa 22 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° Assenti 1.4 NNE max 1.6 Grecale 63 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:59

