Meteo Pompei, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Pompei si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà più intensa nelle prime ore, per poi diradarsi progressivamente.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. La presenza di poche nuvole garantirà un’ottima visibilità e un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da ovest-sudovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza portare precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%, rendendo l’aria piacevole. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supererà i 7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, mentre il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi oscillazioni termiche e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per esplorare le meraviglie di Pompei, godendo di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 1.3 ONO max 1.9 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 1.1 ESE max 1.2 Scirocco 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 1.2 N max 1.9 Tramontana 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.7° perc. +23.4° Assenti 3.3 OSO max 1.9 Libeccio 52 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.1 OSO max 4.8 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 poche nuvole +24.4° perc. +24.3° Assenti 6 OSO max 4.1 Libeccio 55 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 1.9 SO max 1.6 Libeccio 64 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 2.3 S max 3 Ostro 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

