Meteo Pompei, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Pompei si prevede una giornata caratterizzata da un inizio con cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La mattina porterà un lieve miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si alzeranno fino a circa 25°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. La sera vedrà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno nel corso della notte.

Durante la notte, Pompei registrerà un cielo coperto con temperature che varieranno da un minimo di 19,8°C a un massimo di 20,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento della temperatura, che toccherà i 22,9°C alle 08:00. Le nubi sparse inizieranno a comparire, riducendo la copertura nuvolosa al 74%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,8 km/h alle 10:00.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza vivace che accompagnerà la giornata. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede un ritorno delle nubi e un abbassamento delle temperature.

La sera porterà con sé un cambiamento drastico, con l’arrivo di piogge che inizieranno come pioggia leggera alle 20:00 e si intensificheranno fino a diventare forti alle 21:00. Le temperature scenderanno rapidamente, raggiungendo un minimo di 18,3°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 46,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante la mattina e il pomeriggio, seguito da un significativo peggioramento con piogge nel corso della sera. Domani, ci si aspetta un clima variabile, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore di bel tempo prima dell’arrivo delle piogge, mentre è consigliabile prepararsi per un clima più fresco e umido nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 3.7 ESE max 4.5 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 3.8 ESE max 3.9 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 4.4 ESE max 5 Scirocco 69 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 8.9 SE max 11.9 Scirocco 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° Assenti 14.1 SSE max 18.6 Scirocco 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 15.8 SE max 20.8 Scirocco 57 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 12.6 SE max 19.7 Scirocco 58 % 1012 hPa 21 forte pioggia +18.3° perc. +18.5° 6.56 mm 16.8 OSO max 46.2 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:28

