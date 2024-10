Meteo Pompei, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +18,1°C. La mattina porterà un clima simile, con temperature che raggiungeranno i +22,7°C intorno alle 10:00, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C, con poche nuvole che non influenzeranno la piacevolezza della giornata. Infine, la sera vedrà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste.

Durante la notte, Pompei godrà di un cielo completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +19,6°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, il termometro segnerà +20,6°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i +22,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +23,8°C intorno alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità si attesterà attorno al 31%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con nubi sparse che aumenteranno fino a raggiungere il 58% di copertura alle 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +19,1°C. Non sono previste precipitazioni, e il vento rimarrà debole, rendendo la serata ancora piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole. Sabato e Domenica si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e di cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 3.6 N max 4.2 Tramontana 52 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.3° perc. +17.5° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 1.9 ENE max 2.1 Grecale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 4.7 O max 3.7 Ponente 34 % 1024 hPa 13 poche nuvole +23.8° perc. +23° Assenti 8.4 O max 7 Ponente 31 % 1022 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +20.6° Assenti 7.8 O max 9.9 Ponente 41 % 1022 hPa 19 poche nuvole +20.5° perc. +19.8° Assenti 4.2 NNO max 5 Maestrale 46 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 53 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:54

