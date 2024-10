Meteo Pontassieve, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,7 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 16,1°C e un’umidità elevata, che si attesterà intorno al 97%. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che varieranno tra 15,6°C e 15,8°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 78%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che si attesteranno tra i 9,4 km/h e i 12,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 33%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 21°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. L’umidità continuerà a scendere, mentre il vento si farà più teso, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 7%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le condizioni di vento saranno più calme, con velocità che si ridurranno a circa 8 km/h. Le nuvole si diraderanno, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Pontassieve indicano una giornata che inizierà con un cielo coperto, ma che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e mite. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 41 % 9.2 NNE max 20.5 Grecale 96 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 33 % 9.8 NNE max 21.6 Grecale 96 % 1018 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 33 % 10.3 NNE max 20.4 Grecale 96 % 1020 hPa 10 cielo coperto +17.9° perc. +18.2° prob. 33 % 11.6 NE max 24.2 Grecale 91 % 1022 hPa 13 poche nuvole +21° perc. +21.1° prob. 7 % 14.7 NE max 28.3 Grecale 74 % 1021 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +18.2° prob. 7 % 9.9 NE max 17.4 Grecale 83 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +16.3° Assenti 9 NE max 14.4 Grecale 93 % 1025 hPa 22 poche nuvole +16.5° perc. +16.6° Assenti 7.8 NE max 12.1 Grecale 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.