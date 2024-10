Meteo Pontassieve, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Pontassieve si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa durante gran parte della giornata, con un picco di nuvole nel pomeriggio. La temperatura percepita varierà tra i 15,2°C e i 20,8°C, mentre l’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’87%. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

Nel corso della notte, Pontassieve avrà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’87%, e la copertura nuvolosa sarà al 94%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che porterà a un cielo con nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti principalmente da ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 15,2°C entro la mezzanotte. L’umidità rimarrà alta, attorno all’89%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo che il clima continuerà a essere piuttosto umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Pontassieve

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 2.6 ESE max 2.7 Scirocco 89 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 3.4 E max 3.5 Levante 85 % 1019 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 0.6 SSE max 2.2 Scirocco 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 4.2 OSO max 6.3 Libeccio 66 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 4.4 O max 6.9 Ponente 66 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 3.3 ONO max 3.7 Maestrale 77 % 1019 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.2 ENE max 2.2 Grecale 85 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 3.4 ENE max 3.1 Grecale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:27

