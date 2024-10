Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 13 Ottobre a Pontecagnano Faiano si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un clima mite e prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco che raggiungerà i 22,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto nella sera. Le previsioni meteo indicano anche una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra i 2 km/h e i 10,2 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 79% verso le 04:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’86%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 4,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature inizieranno a calare, scendendo a circa 19°C entro le 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 72%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un inizio di settimana che potrebbe portare a condizioni più instabili. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.2 E max 4.6 Levante 84 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.7 E max 5 Levante 86 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 3.2 E max 4.3 Levante 84 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 5 SO max 6 Libeccio 63 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 9.6 SO max 9.9 Libeccio 56 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 7.4 OSO max 7.9 Libeccio 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 2.6 NO max 5.3 Maestrale 71 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 5.6 NE max 6.2 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:18

