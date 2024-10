Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con un lieve calo delle temperature nel pomeriggio e la possibilità di piogge leggere in serata. I dati raccolti mostrano una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 3,4 km/h da Est-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 98%, e il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 6,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà sopra il 63%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia aumenterà, specialmente verso le ore serali. Le precipitazioni si presenteranno come pioggia leggera, con accumuli di circa 0,11 mm. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81%.

La sera porterà un netto cambiamento, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno a 19°C. Le piogge si faranno più intense, con un accumulo di 0,34 mm. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, portando a un cielo sereno con solo il 7% di nuvole. Il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, in quanto le condizioni potrebbero cambiare rapidamente. La settimana si concluderà con un clima più stabile, rendendo piacevoli le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 3 % 3.4 ENE max 3.3 Grecale 87 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 4.9 NE max 4.8 Grecale 87 % 1024 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 5.1 ENE max 5.1 Grecale 83 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 2.8 SSO max 2.2 Libeccio 67 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 6.7 SO max 4.8 Libeccio 63 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 5 % 5.1 SO max 5.3 Libeccio 72 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.11 mm 1.5 ENE max 2.2 Grecale 84 % 1023 hPa 21 cielo sereno +18.9° perc. +19.1° prob. 14 % 4 ENE max 4.1 Grecale 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.