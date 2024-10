Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre si prevede pioggia leggera e un’alta copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20,8°C, con un’umidità elevata all’89%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con temperature massime di 21,3°C. Sabato 12 Ottobre, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature di 16,9°C, ma la mattina porterà un miglioramento, con un passaggio a cielo sereno e temperature che raggiungeranno 22,9°C. Domenica 13 Ottobre, il cielo rimarrà sereno, con temperature attorno ai 23,1°C. Il fine settimana si preannuncia quindi favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’80%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 21,2°C. La velocità del vento sarà di 10,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,8 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,13 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da cielo coperto fino alle 06:00, con temperature che varieranno da 18,4°C a 21,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da un 98% a un 79% entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 6,4 km/h e 13,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà tra il 61% e il 75%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e successivamente diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 21,3°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 20,4°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 10,4 km/h a 12,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con temperature che scenderanno fino a 17,2°C entro le 23:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno ai 4,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’82% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 87%, con una leggera brezza da Est-Nord Est a 7,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. La pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà notevolmente, con un passaggio a cielo sereno a partire dalle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,4 km/h e 9,2 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, passando dal 66% al 4% entro le 12:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che si manterranno attorno ai 22,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 9,3 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà tra il 58% e il 74%.

La sera di Sabato si presenterà con un cielo coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 17,6°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 97%, con una leggera brezza da Est-Nord Est a 3,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. La pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,1°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 8,7 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, passando dal 9% al 4% entro le 12:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno attorno ai 22,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 8,4 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà tra il 56% e il 73%.

La sera di Domenica si presenterà con un cielo che passerà da sereno a poche nuvole, con temperature in calo, che scenderanno fino a 18,2°C entro le 22:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,4 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 79%.

In conclusione, il fine settimana a Pontecagnano Faiano si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e nuvole, un Sabato di sole e temperature gradevoli, e una Domenica serena e mite. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato e una Domenica ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.