Meteo Pordenone, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Le condizioni meteo di Pordenone per Domenica 27 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,9°C e i 18,8°C, mentre i venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 0,4 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo risulterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, attestandosi a 16,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 18,5°C. I venti si faranno leggermente più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 4,8 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’84%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si prevede un passaggio a nubi sparse verso le ore serali. I venti continueranno a mantenersi deboli, con velocità che non supereranno i 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, senza possibilità di pioggia.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,8°C. I venti rimarranno deboli, e l’umidità si manterrà costante attorno all’87%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto, con temperature miti e venti deboli. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, pertanto sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 2 % 1.8 ESE max 2.2 Scirocco 91 % 1022 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° Assenti 2.4 NE max 2.8 Grecale 92 % 1022 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° Assenti 0.5 ENE max 1.5 Grecale 93 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 2 % 2.7 ESE max 3.3 Scirocco 90 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 6 % 4.8 ESE max 4.8 Scirocco 84 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 3.2 ENE max 3.9 Grecale 86 % 1024 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +17° Assenti 2.9 N max 3.2 Tramontana 89 % 1025 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° Assenti 4.5 N max 4.4 Tramontana 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:58

