Meteo Pordenone, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Pordenone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si manterrà attorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che varieranno tra i 16,6°C e i 19,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 91-93%, mentre l’umidità si attesterà tra il 74% e l’85%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 3,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 20,6°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 7-17%, e l’umidità si manterrà attorno al 70-80%. I venti saranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 6,9 km/h, ma sempre con una direzione prevalentemente da Sud-Ovest.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 90%. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, e i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone indicano una giornata con un inizio nuvoloso, un pomeriggio soleggiato e una serata di nuovo coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili, ma con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 2.3 NNE max 3 Grecale 83 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.3 N max 2.4 Tramontana 85 % 1027 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 1.8 SE max 1.4 Scirocco 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 5.2 SSO max 4.8 Libeccio 71 % 1027 hPa 15 poche nuvole +20° perc. +20° Assenti 4.1 SSO max 5.2 Libeccio 75 % 1027 hPa 18 poche nuvole +17.1° perc. +17° Assenti 1.7 NNO max 3.1 Maestrale 83 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.6 ONO max 2.7 Maestrale 85 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.