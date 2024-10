Meteo Pordenone, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86% e temperature intorno ai +16,2°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, con temperature che varieranno da +16,3°C a +19,8°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di +20,3°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +21°C e una leggera pioggia prevista nel pomeriggio. Mercoledì, il clima sarà sereno, con temperature fino a +21°C. Giovedì continuerà il bel tempo, con cieli sereni e temperature attorno ai 20,8°C. Non si prevedono precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. La pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno leggermente, con valori che varieranno da +16,3°C alle 07:00 fino a +19,8°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 3,3 km/h e 4,1 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Ovest. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 73% e il 77%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura raggiungerà il picco di +20,3°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’72%. Non si registreranno precipitazioni, con un’intensità di pioggia assente.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +16°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Martedì 29 Ottobre

Durante la notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,9°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 3,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, con valori che varieranno da +16,6°C alle 07:00 fino a +21°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,3 km/h e 3,1 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 64% e il 79%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e si registrerà una leggera pioggia alle 14:00, con un’intensità di 0,13 mm. La temperatura si attesterà intorno ai 21,5°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’63%.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +16,3°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,5 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 4%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +20,8°C alle 12:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,3 km/h e 5,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 60% e il 66%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori attorno ai 1,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 59%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +15,1°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +17,7°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 0,4 km/h e 4 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 67% e il 71%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C alle 14:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 2,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +15,4°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,9 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Mercoledì, quando il cielo sarà completamente sereno.

