Meteo Portici, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Portici di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno sporadiche piogge leggere, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con poche nuvole e una leggera brezza. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni atmosferiche.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Portici sperimenterà piogge leggere con una temperatura di 17,8°C e un’umidità del 71%. La copertura nuvolosa sarà del 21%, con venti leggeri provenienti da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, intorno all’1:00, il cielo si schiarirà, portando a una temperatura di 17,7°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 6%. Questa tendenza continuerà fino alle prime luci dell’alba, quando il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà leggermente.

Durante la mattina, dalle 6:00 alle 12:00, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 20,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 3% e il 16%, e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 10,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56-73%, garantendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso la fine della fascia oraria. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta tra il 11% e il 14%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per passeggiate e attività all’aperto.

La sera, dalle 18:00 in poi, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che varieranno tra il 14% e il 23%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-61%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Portici indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.11 mm 2.7 SSO max 4.4 Libeccio 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° prob. 29 % 3.3 SSE max 4.8 Scirocco 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° prob. 27 % 2.2 SE max 4.8 Scirocco 73 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° prob. 28 % 3.7 SO max 5.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +20.9° perc. +20.5° prob. 10 % 10.3 OSO max 10.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 10.2 OSO max 10.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 5.3 OSO max 6.6 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19.4° perc. +19° Assenti 2.3 SO max 3.7 Libeccio 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

