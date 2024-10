Meteo Porto Torres, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

A Porto Torres, le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,1°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature raggiungeranno un picco di 24,5°C nel pomeriggio, mentre la sera si prevede che le temperature scendano gradualmente, mantenendosi intorno ai 20°C.

Durante la notte, Porto Torres avrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima, che si attesterà attorno al 0%. Le temperature si manterranno stabili, con valori di 19,1°C e una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà intorno al 75%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature saliranno fino a 24,3°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 90% entro le ore centrali, mentre l’umidità si manterrà attorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 6 e i 9 km/h. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 70% verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e il vento continuerà a soffiare da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se il cielo sarà prevalentemente coperto, non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, rendendo possibile godere di una piacevole settimana autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 5.7 E max 5.6 Levante 74 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.5 E max 5.7 Levante 72 % 1018 hPa 7 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 4.5 SE max 4.7 Scirocco 65 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 6 N max 6.1 Tramontana 56 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 7.2 NNO max 7.7 Maestrale 54 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 7.3 NNE max 8.1 Grecale 63 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 7.1 ENE max 7.3 Grecale 72 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 8.4 NE max 8.5 Grecale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:43

