Meteo Porto Torres, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Porto Torres si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 17,7°C e i 22°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% in diverse fasce orarie, specialmente durante la mattina e il pomeriggio. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 10% nel pomeriggio, con accumuli di pioggia leggera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno inizialmente con poche nuvole, ma si evolveranno verso un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,8 km/h e 11,2 km/h, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata, ma la sensazione di umidità sarà accentuata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 91%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, rendendo l’aria più pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 7,2 km/h, e la probabilità di pioggia diventerà trascurabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e possibili piogge nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non favorire attività all’aperto nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 2 % 9.9 E max 11.6 Levante 83 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° prob. 2 % 11.1 E max 14.4 Levante 86 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 9.8 E max 16.8 Levante 81 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 9.8 E max 13.8 Levante 69 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 10 % 10.4 NE max 14.8 Grecale 78 % 1024 hPa 16 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.25 mm 10.7 NE max 13.9 Grecale 76 % 1024 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 4 % 11.7 ENE max 13.3 Grecale 81 % 1025 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° prob. 7 % 8.3 ESE max 9.9 Scirocco 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:31

