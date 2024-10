Meteo Potenza, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 26,3°C nel corso della giornata. Tuttavia, si prevedono anche piogge leggere durante la notte, che potrebbero continuare fino alle prime ore del mattino. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Potenza sperimenterà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La pioggia leggera si manifesterà tra le 02:00 e le 03:00, con accumuli minimi. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 74%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, prevalentemente da sud-est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, toccando i 22,9°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 89%. La ventilazione sarà leggera, con una velocità media di circa 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve attenuazione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 26,3°C alle 12:00, per poi scendere a 23,9°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere nonostante la presenza di nuvole. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,7°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura che varierà dal 66% all’80%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, mentre il vento si manterrà leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nuvole e piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature tenderanno a stabilizzarsi su valori più freschi, rendendo le giornate più piacevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 2.6 S max 3.2 Ostro 57 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +16.5° perc. +16.2° 0.13 mm 4.4 SE max 7.6 Scirocco 74 % 1022 hPa 6 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 9.3 SE max 12 Scirocco 61 % 1021 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° Assenti 5 SSO max 7.1 Libeccio 44 % 1021 hPa 12 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.3 O max 12.3 Ponente 33 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.4° Assenti 1.6 SO max 10.1 Libeccio 40 % 1018 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 5.8 SO max 6.2 Libeccio 65 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 6.8 SSE max 6.7 Scirocco 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.