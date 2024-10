Meteo Potenza, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Potenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13,5°C e i 21,2°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 88%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud Est, con velocità che non supereranno i 7,6 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 13,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, raggiungendo un picco di cielo sereno alle ore 01:00, con una temperatura di 13,7°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le ore 11:00.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con valori che toccheranno il 87% di nuvolosità. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 14°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con un’umidità che si manterrà sopra il 67%. I venti saranno leggeri e non si prevedono fenomeni di pioggia significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano un sabato caratterizzato da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 4.3 SSE max 4.5 Scirocco 88 % 1024 hPa 3 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 2.8 SE max 3 Scirocco 87 % 1023 hPa 6 poche nuvole +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.7 SE max 4.8 Scirocco 83 % 1024 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 5.7 E max 5.7 Levante 58 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +20.5° Assenti 5.8 E max 6.2 Levante 46 % 1022 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° prob. 3 % 6.7 E max 8.7 Levante 52 % 1021 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° prob. 6 % 4.9 SSE max 5 Scirocco 67 % 1023 hPa 21 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 3.7 S max 4.3 Ostro 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:57

