Meteo Potenza, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa. Durante le prime ore della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che arriverà a 12,4°C alle 06:00, con nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni continueranno a migliorare, con il cielo che si presenterà sereno già dalle 07:00, quando la temperatura salirà a 14,9°C.

Proseguendo nella mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20,1°C intorno alle 11:00. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 6,5 km/h e i 13,3 km/h, sempre da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi tra il 3% e il 6%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 17,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole che non influenzeranno il clima generale. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52% alle 15:00, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi a 10,3°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. L’umidità si attesterà attorno al 91%, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un clima stabile e prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, ci si aspetta un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Dopodomani, le temperature potrebbero riprendere a salire, mantenendo un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.6° perc. +9.9° prob. 4 % 8.9 SO max 9.5 Libeccio 83 % 1013 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° prob. 10 % 7.5 SO max 8 Libeccio 83 % 1012 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° prob. 12 % 6.5 SSO max 8.1 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° prob. 14 % 8.5 SO max 14.9 Libeccio 51 % 1012 hPa 12 cielo sereno +20.1° perc. +19.2° prob. 15 % 15.9 SO max 18.2 Libeccio 36 % 1010 hPa 15 poche nuvole +17.1° perc. +16.3° prob. 35 % 14.9 OSO max 15.7 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° prob. 38 % 7.7 OSO max 7.6 Libeccio 85 % 1013 hPa 21 cielo sereno +10° perc. +9.5° prob. 18 % 5.7 OSO max 5.9 Libeccio 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.