Meteo Potenza, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +10,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si attesterà intorno a 1,9 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. Con queste condizioni, la notte si preannuncia tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse. Alle 07:00, la temperatura salirà a +13,2°C con una copertura nuvolosa del 25%. La brezza leggera, con velocità di 0,9 km/h, accompagnerà la giornata. Proseguendo verso le 09:00, la temperatura raggiungerà +17,5°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 20%. La mattinata si presenterà quindi gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una temperatura massima di +19,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78% alle 13:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento varierà tra 7,5 km/h e 9 km/h, mantenendo una brezza leggera. Le condizioni saranno favorevoli per una passeggiata o un pranzo all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà gradualmente fino a +10,9°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 58%, con venti leggeri da Ovest. L’umidità aumenterà fino al 62%, rendendo l’aria un po’ più fresca. Non si prevedono piogge, quindi la serata si prospetta tranquilla e senza sorprese.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +11°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e la velocità del vento si attesterà intorno a 3,5 km/h. L’umidità sarà al 61%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa. Le condizioni notturne saranno quindi fresche e leggermente nuvolose.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97% alle 01:00 con una temperatura di +10,6°C. La situazione rimarrà simile fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a +17,8°C con una copertura nuvolosa del 55%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendola piacevole nonostante le nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa attorno al 38% alle 12:00, con una temperatura massima di 20,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con un clima mite e ventilato.

La sera porterà un abbassamento della temperatura fino a +10,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 31%, con venti leggeri. L’umidità aumenterà fino al 65%, ma non si prevedono piogge. La serata si preannuncia quindi tranquilla e fresca, perfetta per una passeggiata.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +9,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, e la velocità del vento si attesterà intorno a 4,7 km/h. L’umidità sarà al 64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa. Le condizioni notturne saranno fresche e tranquille.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a +15,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 18%, e la brezza leggera accompagnerà la giornata. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con un clima piacevole e soleggiato.

Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà +17,9°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa del 41%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,2 km/h, rendendo l’aria fresca e ventilata. Le condizioni saranno favorevoli per una passeggiata o un picnic nel pomeriggio.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà a +9,6°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 74%, con venti leggeri. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, ma non si prevedono precipitazioni. La serata si prospetta quindi fresca e leggermente nuvolosa.

In conclusione, il fine settimana a Potenza si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì offrirà una giornata prevalentemente serena, mentre Sabato porterà nuvole e temperature miti. Domenica si preannuncia come una giornata piacevole con sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nonostante alcune nuvole, non si prevedono piogge significative, rendendo il weekend adatto per godere di momenti all’aria aperta.

