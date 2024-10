Meteo Pozzuoli, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un’umidità relativamente bassa.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza intoppi meteorologici. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli nei prossimi giorni sembrano promettere un proseguimento di condizioni favorevoli. Le temperature si manterranno su livelli miti, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Questo trend di stabilità meteorologica potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo l’ambiente ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 8.1 ENE max 10.3 Grecale 66 % 1022 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 4.9 NE max 6.8 Grecale 64 % 1022 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 6.9 NE max 7.8 Grecale 59 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° Assenti 3 NE max 6 Grecale 46 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 1.3 O max 6.6 Ponente 44 % 1022 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 11.1 O max 12.9 Ponente 53 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 10.6 NNO max 12 Maestrale 57 % 1023 hPa 22 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 11.7 NE max 15.2 Grecale 55 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.