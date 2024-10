Meteo Pozzuoli, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,4°C e i 23,6°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che varierà dal 56% al 100% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che non supereranno i 14,5 km/h.

Nella notte, si registrerà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 90% e il 96%, mentre i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 5,9 km/h a 12,8 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve attenuazione della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 23,6°C, mentre l’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 59%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente sud-est.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo valori tra l’81% e l’85%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e i venti rimarranno leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 14 % 13.1 NE max 18.6 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 10 % 15.8 NE max 22.7 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 4 % 12.8 NE max 18.4 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 11.4 ENE max 14.3 Grecale 67 % 1025 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 5.9 SSE max 10.5 Scirocco 61 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° Assenti 8.5 SSE max 12 Scirocco 65 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° prob. 2 % 6.3 SE max 7.8 Scirocco 72 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° Assenti 5 ESE max 7.6 Scirocco 72 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:10

