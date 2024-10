Meteo Pozzuoli, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Pozzuoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose, con un’alta copertura nuvolosa che accompagnerà gli abitanti per tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 19°C, con picchi di 19,7°C durante la notte. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 20,6 km/h da Ovest-Sud Ovest, mentre l’umidità si attesterà intorno all’88%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare a 3,53 mm entro le prime ore del mattino. La situazione non migliorerà nella mattina, dove si assisterà a forti piogge, con intensità che potranno superare i 8 mm tra le 10:00 e le 12:00. Le temperature percepite rimarranno stabili, oscillando tra 18°C e 19°C, mentre il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che non supereranno i 14 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, passando a piogge moderate e leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità. Le precipitazioni continueranno, seppur con intensità minore, e si prevede che la probabilità di pioggia rimanga alta.

La sera porterà con sé un cielo coperto, senza precipitazioni significative, ma con temperature che si manterranno stabili attorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità si attesterà intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di umidità persistente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimangano instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e variabile, con la speranza di un miglioramento solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.7° perc. +20° 1.69 mm 20.6 OSO max 24.6 Libeccio 88 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.5 mm 9.3 N max 9.2 Tramontana 87 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.19 mm 6.7 NNO max 7.8 Maestrale 84 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +18.8° perc. +19° 1.5 mm 13.4 ONO max 16.8 Maestrale 88 % 1013 hPa 12 forte pioggia +18° perc. +18.2° 5.17 mm 2.6 OSO max 7.2 Libeccio 92 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 64 % 2.7 E max 5.1 Levante 82 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 60 % 8.2 N max 8.6 Tramontana 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 8 % 6.4 NNE max 6.4 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:13

