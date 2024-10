Meteo Prato, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Prato si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,5°C e i 21,4°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’aria leggermente umida, ma senza precipitazioni previste.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13,5°C alle 5:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 2%, garantendo una visibilità ottimale. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 20,1°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 11%. Anche la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19,5°C alle 15:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Ovest, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. Si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 76% alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 14°C entro le 22:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 71%. Anche se non sono previste precipitazioni, il cielo si presenterà più nuvoloso, creando un’atmosfera più autunnale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da un meteo prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere delle ultime belle giornate autunnali prima dell’arrivo di un clima più rigido.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.3° Assenti 5 NNE max 5.4 Grecale 68 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 4.9 NNE max 5.2 Grecale 66 % 1025 hPa 8 poche nuvole +16.9° perc. +16.2° Assenti 2.4 NE max 3.6 Grecale 58 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 2.9 S max 2.2 Ostro 46 % 1024 hPa 14 poche nuvole +20.9° perc. +20.3° Assenti 4 SO max 4.7 Libeccio 50 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.1° perc. +15.5° Assenti 3.3 NO max 3.5 Maestrale 69 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 1.9 NNO max 3.1 Maestrale 69 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 2.2 N max 2.9 Tramontana 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:02

