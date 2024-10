Meteo Prato, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Prato indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto e piogge leggere, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno un aumento graduale delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo un clima fresco e ventoso. La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Prato si troverà sotto un cielo coperto con una temperatura di +13,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e la probabilità di pioggia sarà del 53%. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà significative variazioni, e alle 01:00 si verificherà una leggera pioggia, con una temperatura di +13°C e una velocità del vento di 6 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 18,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 8 km/h, e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, attestandosi attorno al 10-16%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 15,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 97%, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 61-69%. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno all’80-82%. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, a causa dell’umidità e del vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni indicano un miglioramento parziale, con un possibile ritorno del sole durante il fine settimana. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e le condizioni di umidità potrebbero persistere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13° perc. +12.7° 0.13 mm 6 NNE max 17.8 Grecale 88 % 1005 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 51 % 7.1 NE max 17.1 Grecale 88 % 1005 hPa 7 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° prob. 12 % 5.2 NE max 9.6 Grecale 85 % 1007 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° prob. 14 % 7.4 NE max 8.8 Grecale 66 % 1007 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° prob. 69 % 9.6 NNE max 7.9 Grecale 61 % 1007 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 63 % 13.2 NNE max 21.5 Grecale 75 % 1008 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 16 % 10.8 NNE max 22.8 Grecale 82 % 1010 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 4 % 9.7 NNE max 20.2 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.