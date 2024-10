Meteo Putignano, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La mattina si presenterà con poche nuvole e un aumento della temperatura fino a 18°C. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con valori che si manterranno attorno ai 17°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 15°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Putignano godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima, pari al 6%. La temperatura si manterrà attorno ai 14,6°C, con una leggera diminuzione fino a 13,8°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 16 km/h e i 18 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a 18,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 18,4°C alle 13:00 e scendendo a 15,9°C alle 16:00. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 22 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento si manterrà tra i 15 km/h e i 18 km/h, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti possono godere di un clima favorevole anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° Assenti 16.1 NO max 30.7 Maestrale 88 % 1022 hPa 5 cielo sereno +13.7° perc. +13.4° Assenti 16.6 NNO max 31.4 Maestrale 89 % 1023 hPa 8 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° Assenti 19.9 NNO max 26.7 Maestrale 74 % 1024 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 22.4 N max 25.8 Tramontana 67 % 1023 hPa 14 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 21.3 N max 24.6 Tramontana 70 % 1023 hPa 17 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 14.3 NNO max 24.8 Maestrale 84 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15° perc. +14.9° Assenti 18.3 NNO max 32.4 Maestrale 88 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.5° perc. +14.3° Assenti 14.9 NNO max 27.4 Maestrale 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.