Meteo Putignano, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

Mercoledì 16 Ottobre a Putignano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che tenderà a diminuire. La sera porterà con sé condizioni di cielo nuvoloso, senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà tra il 22% e il 19%. L’umidità si manterrà attorno al 76%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 43% delle prime ore del giorno fino a un 83% entro le ore centrali. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,4 km/h e i 7,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,4°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 69%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere il clima asciutto.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature stabili attorno ai 19,2°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità che si attesteranno tra i 4 km/h e i 8,8 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa predominante. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che permetterà di godere di un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 7.6 NNO max 9.9 Maestrale 78 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 7.8 NNO max 11 Maestrale 84 % 1020 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 7.2 N max 9.8 Tramontana 70 % 1021 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 6.4 NNE max 4.2 Grecale 53 % 1021 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 7.3 ENE max 7.5 Grecale 55 % 1019 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 7.4 ESE max 10.9 Scirocco 66 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.8 S max 8 Ostro 68 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 6.1 SE max 7.7 Scirocco 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:05

