Meteo Putignano, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Putignano si troverà a vivere un clima caratterizzato da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i +15,5°C e i +20,2°C, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno all’80%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, con una leggera brezza da Nord che accompagnerà la serata. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima di cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 4%, e i venti continueranno a soffiare da Nord con intensità moderata. L’umidità si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento delle poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,9°C. La brezza da Nord continuerà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità rimarrà intorno al 69%. Le condizioni di vento si presenteranno con intensità moderata, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un clima di cielo coperto. Le temperature scenderanno a +16,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 22,2 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un alternarsi di sole e nuvole. Giovedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, mentre nel fine settimana si potrebbero verificare condizioni più stabili. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.3° perc. +16° Assenti 6.5 N max 7.7 Tramontana 76 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° Assenti 8.2 NNO max 11.1 Maestrale 70 % 1027 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 11.3 NNO max 17.1 Maestrale 70 % 1028 hPa 10 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 15.1 N max 16 Tramontana 69 % 1028 hPa 13 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 15.6 N max 16.6 Tramontana 69 % 1027 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 12.2 N max 19.3 Tramontana 77 % 1027 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 12 NNO max 21.7 Maestrale 80 % 1027 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 12.7 NNO max 24.8 Maestrale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.