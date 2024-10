Meteo Qualiano, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Qualiano per la Domenica 27 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che accompagnerà gli abitanti fino a metà mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22°C. Durante il pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’emergere di nubi sparse e un leggero abbassamento della temperatura. La serata si preannuncia serena, con un cielo che si schiarirà progressivamente.

Nella notte, Qualiano registrerà un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità si aggirerà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 19,1°C a 21,9°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire leggermente, passando dal 100% al 94%. La velocità del vento si manterrà tra i 4,8 km/h e gli 8,2 km/h, sempre con direzione Est-Sud Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 59% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’emergere di nubi sparse e temperature che toccheranno i 22°C. La copertura nuvolosa scenderà al 32%, e la velocità del vento sarà moderata, attorno agli 8,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in calo, attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa scenderà al 10%, e la velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano una giornata che inizierà con un cielo coperto, ma che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 5 ESE max 8.5 Scirocco 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 5.5 SE max 9 Scirocco 76 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 4.8 ESE max 8.1 Scirocco 76 % 1022 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 7.6 SSE max 10.5 Scirocco 66 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 8.2 S max 9.5 Ostro 59 % 1023 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 7.6 SSO max 8.8 Libeccio 60 % 1023 hPa 18 poche nuvole +20° perc. +19.7° Assenti 0.9 SSE max 5.3 Scirocco 65 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 2.9 NE max 4.8 Grecale 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:02

