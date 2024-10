Meteo Qualiano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Qualiano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata, con un aumento dell’umidità e un incremento della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est accompagnerà la notte, mantenendo un’umidità relativamente alta, attorno al 74%.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, oscillando tra il 22% e il 58%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, ma l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 67%. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

La sera porterà un significativo cambiamento, con l’arrivo di forti piogge a partire dalle 20:00. La temperatura scenderà rapidamente fino a 18°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà nuovamente il 100%. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 4 mm. La probabilità di pioggia sarà elevata, arrivando fino all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Qualiano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante la sera, quando le precipitazioni potrebbero risultare intense. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare di rimandare i propri programmi a causa delle condizioni avverse previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 4.6 ESE max 7 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 5.8 SE max 7.3 Scirocco 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 7.7 ESE max 9.6 Scirocco 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 12.1 SSE max 16.2 Scirocco 60 % 1016 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 21.2 S max 28 Ostro 59 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 3 % 23.3 SSE max 29.7 Scirocco 64 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° prob. 15 % 17.7 SSE max 28.9 Scirocco 68 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +18.3° perc. +18.3° 3.67 mm 18.8 SO max 35.5 Libeccio 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

