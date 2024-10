Meteo Qualiano, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C e 20,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che non scenderanno sotto i 20°C. La sera porterà un incremento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 19,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di 24,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 33,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, si osserverà una transizione verso nubi sparse con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi tra 19,5°C e 19,6°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 25 km/h, mentre l’umidità scenderà al 51%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 20,1°C e 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 39%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 18 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 22:00. Le temperature scenderanno a 19,5°C, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, con una leggera pioviggine attesa. L’umidità si attesterà attorno al 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma con un aumento della probabilità di pioggia, specialmente nella sera di Venerdì. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 80 % 24.3 OSO max 33.7 Libeccio 73 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° prob. 20 % 25.7 OSO max 32.5 Libeccio 68 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 27 % 21.5 O max 30.9 Ponente 58 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° prob. 11 % 21.3 OSO max 25.7 Libeccio 54 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° prob. 27 % 25.9 OSO max 28.3 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° prob. 27 % 23.3 O max 27.5 Ponente 50 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° prob. 23 % 15.8 OSO max 21.7 Libeccio 51 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° prob. 6 % 8.9 SSO max 15.4 Libeccio 55 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.