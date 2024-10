Meteo Quarrata, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarrata di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intero arco della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,3°C e i 22,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 94%. La presenza di nuvolosità sarà costante, con copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno generalmente deboli, con velocità che varierà tra i 2,4 km/h e i 5,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 94%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 22,2°C intorno alle 11:00. La nuvolosità rimarrà fitta, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. Anche in questa fase, le precipitazioni saranno costanti, contribuendo a un accumulo totale significativo.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle piogge, con intensità che passerà a moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, con valori che raggiungeranno il 92%. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno superare i 1,5 mm.

Nella sera, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Le precipitazioni, seppur più leggere rispetto al pomeriggio, continueranno a contribuire all’accumulo totale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Venerdì, quando si prevede una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì, è consigliabile prepararsi a una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti, mantenendo sempre un occhio attento agli aggiornamenti meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.5° perc. +17.8° prob. 49 % 4.6 NE max 4.7 Grecale 94 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.23 mm 4 ENE max 4 Grecale 93 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.22 mm 3.3 E max 5.7 Levante 84 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.15 mm 5.4 ESE max 10.9 Scirocco 71 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.49 mm 4.4 NNE max 5.8 Grecale 87 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.66 mm 4.4 ESE max 15.3 Scirocco 92 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +18.7° perc. +19.1° 0.83 mm 3.7 E max 5.2 Levante 95 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.32 mm 6.3 SE max 19.1 Scirocco 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.