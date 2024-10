Meteo Quarrata, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una leggera diminuzione delle nubi nel corso della serata. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 17°C durante le ore notturne, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 22°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 24%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%. Il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 8,3 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49%, mentre l’umidità scenderà leggermente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 64%, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo circa 17°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 31%, e le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni significative. L’umidità aumenterà di nuovo, portandosi attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di un incremento delle nubi e temperature leggermente più fresche. Sarà importante tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 7.2 NNE max 10.5 Grecale 85 % 1026 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 14 % 7 NNE max 11.6 Grecale 88 % 1025 hPa 7 nubi sparse +17.9° perc. +18° Assenti 6.4 NE max 18.6 Grecale 85 % 1026 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 10.1 NNE max 12.7 Grecale 69 % 1027 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 19 % 12.5 NNE max 13.8 Grecale 68 % 1026 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 15 % 9 NNE max 16.3 Grecale 79 % 1026 hPa 19 poche nuvole +17.4° perc. +17.5° prob. 13 % 6.7 NNE max 10.8 Grecale 86 % 1027 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +17.1° prob. 4 % 5.6 NNE max 7.1 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:18

