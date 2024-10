Meteo Quarrata, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando si prevederanno ancora piogge leggere e temperature che varieranno tra i 17°C e i 20°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un persistente maltempo, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 20°C, mentre le minime scenderanno a circa 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo però le condizioni di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarrata nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli utenti dovranno quindi prepararsi a condizioni di tempo instabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e umidi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.72 mm 5.4 NNE max 7.3 Grecale 94 % 1028 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.56 mm 5 NNE max 7.5 Grecale 95 % 1028 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 86 % 4.9 NE max 8.1 Grecale 93 % 1028 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 75 % 5.7 ENE max 9.1 Grecale 82 % 1029 hPa 13 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.34 mm 5.4 E max 9.8 Levante 82 % 1028 hPa 16 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.31 mm 4.5 E max 9.6 Levante 93 % 1028 hPa 19 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.25 mm 4.5 NE max 6.9 Grecale 95 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +17.1° perc. +17.4° 0.18 mm 4.6 NE max 7.6 Grecale 96 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:15

