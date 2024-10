Meteo Quarrata, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Quarrata si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C, l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con venti leggeri provenienti da est.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Le piogge leggere si interromperanno, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque alta, attorno al 75%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di umidità nell’aria. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Il cielo rimarrà coperto con la presenza di nubi sparse. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’86%, e i venti saranno deboli, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede un parziale miglioramento con schiarite e temperature in aumento, mentre nei giorni successivi ci si aspetta un clima più stabile e soleggiato. Pertanto, gli abitanti di Quarrata possono prepararsi a un inizio settimana più favorevole, dopo una giornata di Sabato caratterizzata da nuvole e umidità.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.13 mm 2.7 E max 4.4 Levante 96 % 1023 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16.8° prob. 41 % 3.6 ENE max 4.2 Grecale 96 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 14 % 2.8 ENE max 4.5 Grecale 93 % 1023 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 11 % 3.2 ESE max 6.4 Scirocco 78 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 23 % 4.4 SSE max 10.1 Scirocco 70 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 17 % 3.1 ENE max 4 Grecale 82 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 27 % 1 ENE max 4 Grecale 86 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 33 % 2.2 ENE max 4 Grecale 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:10

