Meteo Quarto, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarto di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +20°C e +24°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido durante le ore diurne.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 13 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 15%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità, che scenderà al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve attenuazione della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 24°C alle ore 12:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. Il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 58%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%. Non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite e un calo dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 15 % 12.3 NE max 19.8 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 10 % 14.7 NE max 23.7 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 4 % 12 NE max 19.6 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 11.7 ENE max 14.9 Grecale 65 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 5.5 ESE max 11 Scirocco 58 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 6.6 SE max 11.7 Scirocco 62 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 2 % 4.9 SE max 7.3 Scirocco 69 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° Assenti 4.3 E max 7.3 Levante 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.