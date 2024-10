Meteo Quarto, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da possibili piogge nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, ma si prevede una predominanza di brezze leggere durante la maggior parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 37%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo temperature simili e una leggera umidità.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e il vento soffierà da Sud, aumentando leggermente in intensità. Questo clima favorevole continuerà fino a metà giornata, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento, ma l’umidità aumenterà, portando a un clima più afoso.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,5°C. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 22:00, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,67mm. La probabilità di pioggia aumenterà, portando a un clima più fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarto nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. La giornata di Mercoledì si preannuncia quindi come un mix di sole e nuvole, con un finale piovoso che potrebbe influenzare le attività serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 0.4 NNE max 3.2 Grecale 70 % 1014 hPa 3 poche nuvole +19.2° perc. +19.1° Assenti 1.5 ESE max 4.3 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° Assenti 5.3 SE max 7.7 Scirocco 72 % 1012 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 10.8 S max 12.5 Ostro 63 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 15 S max 16.8 Ostro 58 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 14.8 S max 16.6 Ostro 65 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 14 SSE max 17.7 Scirocco 69 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 6 % 17.8 SE max 23.7 Scirocco 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:39

