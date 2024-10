Meteo Quarto, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarto indicano un Mercoledì 9 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Durante la giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 19,2 km/h nel pomeriggio. La sera porterà un cielo prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, Quarto sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. Le temperature si manterranno sui 20°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,26 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21,3°C alle 09:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 2,7 km/h. La probabilità di pioggia scenderà al 16%, segnalando un possibile miglioramento.

Nel pomeriggio, il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno i 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà dell’83%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,1 km/h. La situazione meteo si stabilizzerà, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si manterranno sui 21°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 18,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno stabili e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.26 mm 21.8 SSO max 28.7 Libeccio 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.32 mm 14.4 OSO max 19.5 Libeccio 81 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.12 mm 10.7 ONO max 15.3 Maestrale 81 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° prob. 16 % 2.7 SO max 5.9 Libeccio 69 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 11 % 8.6 S max 11.9 Ostro 64 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 6 % 15.3 SSO max 18.1 Libeccio 70 % 1011 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 14.3 S max 18.8 Ostro 75 % 1012 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 12 % 13.5 SSO max 18.7 Libeccio 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:27

