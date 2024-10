Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Quartu Sant’Elena si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 23°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore umidità. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Nella mattina, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite alternate a piogge leggere. La temperatura salirà fino a 22,1°C alle 09:00, mentre la copertura nuvolosa diminuirà al 59%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che raggiungerà i 16,8 km/h. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 48%.

Il pomeriggio presenterà un clima simile, con nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22,6°C e 22,9°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 45% e il 57%. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 25,9 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno nel tardo pomeriggio, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 0,38 mm.

In sera, le condizioni meteo torneranno a essere più instabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e i venti continueranno a soffiare da est, mantenendo un’intensità di circa 14,8 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con valori che si aggireranno attorno ai 0,14 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.36 mm 3.4 NNO max 5.8 Maestrale 91 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.85 mm 5.6 ESE max 9.6 Scirocco 88 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.12 mm 9.3 SE max 19.3 Scirocco 85 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° prob. 48 % 17.6 SE max 23.8 Scirocco 74 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 46 % 21.1 SE max 24.7 Scirocco 73 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.38 mm 17.4 ESE max 26.4 Scirocco 79 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.14 mm 14.8 E max 24.2 Levante 85 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.39 mm 14.9 ESE max 23.1 Scirocco 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:24

